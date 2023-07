Visite libre Église Notre-Dame Écueillé Catégories d’Évènement: Écueillé

L'Ancienne église priorale, fondée par les religieux de l'abbaye de Villeloin, est construite dans le style roman à la fin du XIIe siècle, et couverte au début du XIIIe siècle de croisées d'ogives bombées, de type angevin. Trois travées orientales ainsi que le clocher furent remaniés dans la seconde moitié du XVe siècle. Le portail roman ouvre sur la nef gothique. Le porche du XVIe siècle devant le portail existait encore en 1954. Depuis 1906, cette église est désaffectée. Classée au titre des Monuments Historiques en 1987.

Un plan d'eau se trouve derrière l'église.

