Eglise Notre-Dame – Écouché-les-Vallées (61) Eglise notre Dame d’Ecouché Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

Orne

Eglise Notre-Dame – Écouché-les-Vallées (61) Eglise notre Dame d’Ecouché, 25 juin 2022, Écouché-les-Vallées. Eglise Notre-Dame – Écouché-les-Vallées (61)

Eglise notre Dame d’Ecouché, le samedi 25 juin à 20:30

La chorale Accord donnera son concert d’été sur le thème de Schubert dans l’église d’Ecouché le jour de la fête de saint Jean Baptiste. A l’issue du concert, un feu de la saint Jean sera réalisé dans les ruines de l’église.

Entrée libre, quête en faveur de la restauration de l’église

Concert Chorale Accord et Feu de la Saint Jean Eglise notre Dame d’Ecouché Rue Foucher Aubert, 61150 Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Écouché Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées, Orne Autres Lieu Eglise notre Dame d'Ecouché Adresse Rue Foucher Aubert, 61150 Écouché-les-Vallées Ville Écouché-les-Vallées lieuville Eglise notre Dame d'Ecouché Écouché-les-Vallées Departement Orne

Eglise notre Dame d'Ecouché Écouché-les-Vallées Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouche-les-vallees/

Eglise Notre-Dame – Écouché-les-Vallées (61) Eglise notre Dame d’Ecouché 2022-06-25 was last modified: by Eglise Notre-Dame – Écouché-les-Vallées (61) Eglise notre Dame d’Ecouché Eglise notre Dame d'Ecouché 25 juin 2022 Ecouché-les-Vallées Eglise Notre-Dame d'Ecouché Écouché-les-Vallées

Écouché-les-Vallées Orne