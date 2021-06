Écouché-les-Vallées Eglise Notre-Dame d'Ecouché Écouché-les-Vallées, Orne Eglise Notre-Dame – Ecouché (61) Eglise Notre-Dame d’Ecouché Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

Orne

Eglise Notre-Dame – Ecouché (61) Eglise Notre-Dame d’Ecouché, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Écouché-les-Vallées. Eglise Notre-Dame – Ecouché (61)

Eglise Notre-Dame d’Ecouché, le jeudi 1 juillet à 20:00

**Jeudi 1er juillet 2021** Dans le cadre de Pierres en Lumière et de la Nuit des Eglises, en partenariat avec la Commune et les Petites Cités de Caractère, inaugurations des restaurations du patrimoine de l’Eglise Notre-Dame d’Ecouché, de l’adhésion au Réseau Eglises Ouvertes, de l’exposition « Nos beautés secrètes » et Concert de Gospel dans les ruines suivi du verre de l’amitié

Entrée libre

Inauguration du patrimoine restauré, exposition et Concert Gospel pour la Nuit des Eglises Eglise Notre-Dame d’Ecouché Rue Foucher Aubert 61150 ECOUCHE Écouché-les-Vallées Écouché Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Notre-Dame d'Ecouché Adresse Rue Foucher Aubert 61150 ECOUCHE Ville Écouché-les-Vallées lieuville Eglise Notre-Dame d'Ecouché Écouché-les-Vallées