Maine-et-Loire Visite libre de l’église Notre Dame Eglise Notre Dame Durtal Durtal, 16 septembre 2023, Durtal. Visite libre de l’église Notre Dame 16 et 17 septembre Eglise Notre Dame Durtal Entrée libre L’église Notre Dame était autrefois la chapelle du château réservée aux seuls seigneurs. Elle devient église principale de Durtal au milieu du XIXème siècle

Au XIème siècle, époque de sa construction, elle présentait une architecture et des proportions similaires à la plupart des églises du baugeois : nef de 8m de large. De l’ancienne église ne reste aujourd’hui que le clocher de style roman et une travée de la nef, le reste de l’édifice date du XIXème Eglise Notre Dame Durtal rue du maréchal de vieilleville 49430 Durtal Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Laura Bellanger

