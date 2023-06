Concert Gospel caritatif Eglise Notre Dame du Val Olivet Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Concert Gospel caritatif Eglise Notre Dame du Val Olivet, 10 juin 2023, Olivet. Concert Gospel caritatif Samedi 10 juin, 20h30 Eglise Notre Dame du Val En partenariat avec la paroisse de l’Eglise Notre Dame du Val, le samedi 10 juin à 20h30, la chorale gospel MiX d’XPRESSION donnera de la voix pour les petits guerriers de l’association Des rêves pour Yanis Une buvette accompagnée de gâteaux sucrés et salés seront à votre disposition avant le concert et pendant l’entracte Nous vous attendons nombreux ! Eglise Notre Dame du Val 360 rue de Couasnon 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/des-reves-pour-yanis/evenements/concert-gospel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

