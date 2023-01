Veillée de prière pour sanctifier son travail ou sa recherche Eglise Notre-Dame du Travail Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Veillée de prière pour sanctifier son travail ou sa recherche Eglise Notre-Dame du Travail, 20 janvier 2023, Paris. Veillée de prière pour sanctifier son travail ou sa recherche Vendredi 20 janvier, 20h15 Eglise Notre-Dame du Travail Louange, topo « le devoir d’état, chemin de sanctification ou le courage de mettre en œuvre l’important plutôt que l’urgent », chants, prière, démarche de confiance. Eglise Notre-Dame du Travail 59, rue de Vercingétorix 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France Chants médités à la manière de Taizé ou l’on pourra déposer une « pépite » ou un fardeau, prière silencieuse devant le tabernacle, bénédiction et verre de l’amitié.

Vendredi 20 janvier de 20h15 à 21h45 à l’église, venez confier votre travail ou votre recherche d’emploi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:15:00+01:00

2023-01-20T22:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Eglise Notre-Dame du Travail Adresse 59, rue de Vercingétorix 75014 Paris Ville Paris lieuville Eglise Notre-Dame du Travail Paris Departement Paris

Eglise Notre-Dame du Travail Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Veillée de prière pour sanctifier son travail ou sa recherche Eglise Notre-Dame du Travail 2023-01-20 was last modified: by Veillée de prière pour sanctifier son travail ou sa recherche Eglise Notre-Dame du Travail Eglise Notre-Dame du Travail 20 janvier 2023 Eglise Notre-Dame-du-Travail Paris Paris

Paris Paris