Déjeuner convivial Église Notre-Dame du Rosaire Paris Catégorie d’Évènement: Paris Déjeuner convivial Église Notre-Dame du Rosaire Paris, 9 juillet 2023, Paris. Déjeuner convivial 9 juillet et 13 août Église Notre-Dame du Rosaire Dans le jardin au 174 rue Raymond Losserand ou en salle Sainte-Thérèse suivant le temps. Église Notre-Dame du Rosaire 194 Rue Raymond Losserand, 75014 Paris Paris 75014 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T11:00:00+02:00 – 2023-07-09T14:00:00+02:00

2023-08-13T11:00:00+02:00 – 2023-08-13T14:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame du Rosaire Adresse 194 Rue Raymond Losserand, 75014 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Notre-Dame du Rosaire Paris

Église Notre-Dame du Rosaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/