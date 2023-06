Visite guidée de l’église et du couvent des Dominicains église Notre-Dame du Rosaire Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Visite guidée de l’église et du couvent des Dominicains église Notre-Dame du Rosaire Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Visite guidée de l’église et du couvent des Dominicains 16 et 17 septembre église Notre-Dame du Rosaire Les dons sont toujours bienvenus mais la visite est libre. L’église sera ouverte pour des visites libres. A 15h00, 16h00 et 17h00, un frère ou un bénévole proposera une visite guidée de l’église et du couvent qui est habituellement fermé aux visites. église Notre-Dame du Rosaire 35, rue Edmond Rostand, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 40 42 33 99 L’église Notre-Dame du Rosaire a été construite entre 1864 et 1878 par le célèbre architecte Pierre Bossan (le bâtisseur de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon). Son style néo-byzantin plaît et surprend. Cette œuvre architecturale extraordinaire a été réalisée pour les Dominicains. Ces religieux vivent toujours dans le couvent et le cloître qui jouxte l’église. L’église est inscrite aux Monuments Historiques. Métro : Castellane ; Tramway ligne 3 : arrêt Place Castellane ; Parking Indigo au 202 rue Paradis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

