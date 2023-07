Visite libre de l’Église Notre-Dame-du-Perpétue-Secours Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Asnières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

Venez découvrir durant les Journées européennes du Patrimoine l'Église Notre-Dame-du-Perpétue-Secours.

Église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
31 rue Albert 1er 92600 Asnières-sur-Seine

Le cardinal Verdier pose en 1934 la première pierre de cette église, soixante-quatrième ouvrage des Chantiers du cardinal. La réalisation est confiée à l'architecte Nasousky, à qui l'on doit déjà l'église Saint-Joseph-des-Quatre-Routes en 1911. L'église du Perpétuel Secours n'est pas achevée lors de son inauguration en 1936 et attend toujours son clocher définitif.

16 et 17 septembre 2023, 10:00-18:00

