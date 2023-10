Les Auditions du Marché Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement, 10 octobre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’association des Amis de l’Orgue de Notre-Dame du Mont propose de faire entendre le grand orgue de l’église, classé Monument Historique, dans le cadre des Auditions du Marché..

2023-10-10 12:30:00 fin : 2023-10-10 13:00:00. .

Eglise Notre-Dame du Mont Place Notre Dame du Mont

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association des Amis de l’Orgue de Notre-Dame du Mont proposes to play the great organ of the church, classified as a historical monument, as part of the Auditions du Marché.

La asociación de los Amigos del Órgano de Notre-Dame du Mont propone tocar el gran órgano de la iglesia, clasificado como Monumento Histórico, en el marco de las Audiciones del Mercado.

Der Verein der Freunde der Orgel von Notre-Dame du Mont schlägt vor, die große Orgel der Kirche, die als historisches Monument klassifiziert ist, im Rahmen der Auditions du Marché zu Gehör zu bringen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Ville de Marseille