Les Auditions du Marché: Emmanuel Arakelian, Philippe Nava et Anthony Abel Église Notre Dame du mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Les Auditions du Marché: Emmanuel Arakelian, Philippe Nava et Anthony Abel Église Notre Dame du mont Marseille, 9 avril 2024, Marseille. Les Auditions du Marché: Emmanuel Arakelian, Philippe Nava et Anthony Abel Mardi 9 avril 2024, 12h30 Église Notre Dame du mont Prix libre L’association des Amis de l’Orgue de Notre-Dame du Mont propose de faire entendre le grand orgue de l’église, classé Monument Historique, dans le cadre des Auditions du Marché. Ces rendez-vous du mardi invitent, à l’heure du déjeuner, à découvrir cet instrument à vent multiforme, grâce à des oeuvres profanes ou sacrées jouées par des organistes réputés ou en devenir.

