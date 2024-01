[concert] Femmes Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey La Couture-Boussey, samedi 16 mars 2024.

[concert] Femmes Concert consacré aux femmes compositrices Samedi 16 mars, 20h00 Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 7 € | Gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:30:00+01:00

Femmes (concert)

Samedi 16 mars 2024

20h-21h30

Pour le premier concert de l’année, Le MIV accueille en date off un concert du Festival Oboe Paris qui a démarré le 20 janvier dernier dans la capitale française. Le duo de musiciennes, composé de Marika Lombardi au hautbois et de Nathalie Dang au piano, vous fera découvrir un programme entièrement composé de femmes compositrices des XIXe, XXe et XXIe siècles.

[Musiciennes]

Marika Lombardi (hautbois)

Nathalie Dang (piano)

Tarif : 7 € | Gratuit pour les -18 ans

Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 2, rue d’Ivry – 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 36 28 80 »}, {« type »: « email », « value »: « miv@epn-agglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eureka-attractivite.fr/patrimoine-culturel/le-musee-des-instruments-a-vent/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/oboeparis/?locale=fr_FR »}]

concert musique

©Nathalie Dang et Marika Lombardi