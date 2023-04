Les Hotteterre et les Chédeville : facteurs d’instruments – compositeurs – virtuoses de la musette (concert) Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

Les Hotteterre et les Chédeville : facteurs d’instruments – compositeurs – virtuoses de la musette (concert) Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey, 13 mai 2023, La Couture-Boussey. Les Hotteterre et les Chédeville : facteurs d’instruments – compositeurs – virtuoses de la musette (concert) Samedi 13 mai, 18h30 Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey Gratuit LES HOTTETERRE ET LES CHÉDEVILLE MAÎTRES FACTEURS, COMPOSITEURS, VIRTUOSES DE LA MUSETTE Samedi 13 mai 2023

Gratuit À l’occasion de la Nuit européenne des musées, Le MIV vous propose un concert baroque dédié à un instrument : la musette baroque. Ce concert sera assuré par le joueur de musette baroque Jean-Pierre Van Hees, accompagné au clavecin par Guy Van Waas. Ce concert rend hommage aux deux familles couturiotes qui ont contribué au développement de cet instrument : les Hotteterre et les Chédeville. Le programme joué sera presque intégralement composé de morceaux écrits par ces derniers. Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 2, rue d’Ivry – 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 36 28 80 »}, {« type »: « email », « value »: « miv@epn-agglo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert musique baroque ©Ministère de la Culture

