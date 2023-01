Hommage à Madeleine Dring Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey La Couture-Boussey Catégories d’Évènement: Eure

Sur inscription. Gratuit.

Concert dans le cadre du Festival Oboe Paris Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 2, rue d’Ivry – 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie [{« link »: « https://www.oboeparis.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/oboeparis »}] Festival oboe paris

Sur réservation Dans le cadre du Festival Oboe Paris, une date off aura lieu à La Couture-Boussey. En hommage au centenaire de la naissance de Madeleine Dring (1923-1977), musicienne (violoniste et pianiste) et compositrice anglaise, Marika Lombardi (hautbois), Nicolas Vallette (flûte traversière) et Agnès Bonjean (piano) reprendront une partie de son répertoire ainsi que celui de deux de ses contemporains. Site du Festival Oboe Paris : https://www.oboeparis.com/

Facebook du Festival Oboe Paris : @oboeparis

