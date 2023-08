Visite libre de l’Église Notre-Dame du Léman Eglise Notre-Dame du Léman Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Construite de 1933 à 1935 face à la chapelle Saint-François devenue

trop petite, Notre-Dame du Léman est la première église réalisée

par l’architecte savoyard Maurice Novarina.

La mosaïque du chœur, œuvre de Meaumejean, évoque

la Sainte-Vierge tenant dans ses bras l’enfant Jésus qui traversent

Construite de 1933 à 1935 face à la chapelle Saint-François devenue trop petite, Notre-Dame du Léman est la première église réalisée par l'architecte savoyard Maurice Novarina. La mosaïque du chœur, œuvre de Meaumejean, évoque la Sainte-Vierge tenant dans ses bras l'enfant Jésus qui traversent le lac face aux vents à l'avant d'une barque du Léman.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

