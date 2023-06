Église Notre-Dame-du-Lac, Le Thor (84) Eglise Notre-Dame-du-Lac Le Thor Le Thor Catégories d’Évènement: Le Thor

Vaucluse Église Notre-Dame-du-Lac, Le Thor (84) Eglise Notre-Dame-du-Lac Le Thor, 1 juillet 2023, Le Thor. Église Notre-Dame-du-Lac, Le Thor (84) Samedi 1 juillet, 21h00 Eglise Notre-Dame-du-Lac Entrée libre De Rome à Avignon : les palais des papes; architecture et histoire Monsieur Jean-Michel Sanchez, historien de l’art, conservateur du musée de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille et conférencier hors pair, nous parlera de l’histoire du palais à travers les siècles.

Son propos sera appuyé par une riche iconographie projetée à l’intérieur de l’église Eglise Notre-Dame-du-Lac 2 Rue Cavalerie 84250 Le Thor Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 33 82 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:30:00+02:00 conférence église Détails Catégories d’Évènement: Le Thor, Vaucluse Autres Lieu Eglise Notre-Dame-du-Lac Adresse 2 Rue Cavalerie 84250 Le Thor Ville Le Thor Departement Vaucluse Lieu Ville Eglise Notre-Dame-du-Lac Le Thor

Eglise Notre-Dame-du-Lac Le Thor Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le thor/

Église Notre-Dame-du-Lac, Le Thor (84) Eglise Notre-Dame-du-Lac Le Thor 2023-07-01 was last modified: by Église Notre-Dame-du-Lac, Le Thor (84) Eglise Notre-Dame-du-Lac Le Thor Eglise Notre-Dame-du-Lac Le Thor 1 juillet 2023