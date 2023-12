Cet évènement est passé Ouverture de l’église Notre Dame de Toutes Grâces Eglise Notre-Dame du Juch Le Juch Catégories d’Évènement: Finistère

Ouverture de l'église Notre Dame de Toutes Grâces Eglise Notre-Dame du Juch Le Juch

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-01 10:00:00

fin : 2024-12-31 16:30:00 . Monument classé (XVI-XVIII s.) célèbre pour son diable « Diaoul ar Yeuc’h ».

Ouverture de 10h à 16h30 en semaine et 10h à 18h le week-end .

Eglise Notre-Dame du Juch

Le Juch 29100 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-20

