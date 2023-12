Concert à l’église – Clarisse Lavanant Église Notre-Dame du Folgoët Bannalec, 29 décembre 2023, Bannalec.

Bannalec Finistère

Début : 2023-12-29 18:00:00

fin : 2023-12-29

Concert piano-voix avec Jean-Marc Amis.

La justesse et la clarté d’une voix cristalline chante la Bretagne, terre de culture : son histoire de joies et de misères…

Elle réconcilie les bretonnants, ceux qui regrettent de ne plus l’être, ceux qui tentent de se réapproprier leur langue.

Sa poésie contemplative se partage entre racines terriennes et écumes marines : des roses couleur sang d’Ouessant aux pluies blanches sur les ardoises bleues.

Ses paroles dégagent la douce mélancolie d’une enfance rythmée des joies des moissons et de celles liée à la vision d’un lointain navire passant sous l’horizon.

Elle chante une mémoire partagée.

Les cantiques chantés en bretons renforcent sa volonté d’une défense mémorielle de notre patrimoine.

Réservations par téléphone au 06 19 84 82 86 ou 06 15 93 56 82

Église Notre-Dame du Folgoët

Bannalec 29380 Finistère Bretagne



