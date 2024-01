Wide Spirit fête ses 30 ans ! Église Notre-Dame du Chêne Viroflay, dimanche 14 janvier 2024.

Wide Spirit fête ses 30 ans ! Bienveillance, exigence, convivialité sont les maîtres mots qui inspirent ces 65 choristes amateurs. Dimanche 14 janvier, 16h00 Église Notre-Dame du Chêne Tarif : 15 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00

Au programme de ce grand concert gospel pour fêter les 30 ans du choeur, des classiques comme Glory, Hallelujah !, Down by the Riverside, l’envoûtant In Paradisum, ou le magnifique Going Home, sur le célèbre Largo de la 9e Symphonie de Dvorak, mais aussi des titres plus récents avec des inspirations Soul comme Climbing Higher Mountains, ou Pop avec A Change has come, le très festif Freedom Train ou encore I smile du chanteur Gospel Kirk Franklin.

De très belles compositions et adaptations, beaucoup d’émotion, d’énergie et de bonne humeur !

Le Choeur sera accompagné par Stéphane Lemaire, pianiste, et Aurélia Penalver, violoniste.

Billetterie en ligne et sur place.

Église Notre-Dame du Chêne 28, rue Rieussec 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/chorale-wide-spirit »}]

concert gospel