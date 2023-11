Un Noël anglais Église Notre-Dame du Chêne Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Un Noël anglais Église Notre-Dame du Chêne Viroflay, 17 décembre 2023, Viroflay. Un Noël anglais Dimanche 17 décembre, 16h30 Église Notre-Dame du Chêne Entrée libre Pour vous préparer à l’ambiance chaleureuse des fêtes, le Chœur Polycantus vous invite à son concert de Noël « Un Noël anglais ».

Au programme, des airs traditionnels et des œuvres moins connues, du contemporain au classique. Église Notre-Dame du Chêne 28, rue Rieussec 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

