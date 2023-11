Marché de Noël – Paroisse Notre-Dame du Chêne Église Notre-Dame du Chêne Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Marché de Noël – Paroisse Notre-Dame du Chêne Église Notre-Dame du Chêne Viroflay, 2 décembre 2023, Viroflay. Marché de Noël – Paroisse Notre-Dame du Chêne 2 et 3 décembre Église Notre-Dame du Chêne Dédicaces samedi après-midi avec la librairie « Une Page de Vie ».

Des cadeaux pour tous : bijoux, art religieux, porcelaine peinte, objets de décoration, bière & vin, miel, parfum, brocante, livres…

Animation pour enfants, salon de thé et crêpes. Église Notre-Dame du Chêne 28, rue Rieussec 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:30:00+01:00 – 2023-12-02T19:30:00+01:00

