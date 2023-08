JNL – Exposition « Henri Guérin (1929-2009) : Art du verre et de la laine » Eglise Notre-Dame-du-Chateau Felletin, 26 octobre 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Découverte de l’univers du maître verrier au travers de ses tapisseries, lavis, dessins, gouaches, maquettes de tapisseries ainsi que de ses vitraux..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 18:00:00. EUR.

Eglise Notre-Dame-du-Chateau Rue du château

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Discover the world of the master glassmaker through his tapestries, washes, drawings, gouaches, tapestry models and stained glass windows.

Descubra el mundo del maestro vidriero a través de sus tapices, lavados, dibujos, gouaches, maquetas de tapices y vidrieras.

Entdeckung der Welt des Glasbläsermeisters anhand seiner Wandteppiche, Lavierungen, Zeichnungen, Gouachen, Modelle von Wandteppichen sowie seiner Glasmalereien.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Aubusson-Felletin