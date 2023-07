EXPOSITION – Henri Guérin, art du verre et de la laine Eglise Notre-Dame-du-Château Felletin, 7 juillet 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Felletin Patrimoine Environnement propose une nouvelle exposition consacrée à Henri Guérin à l’occasion des 50 ans du début de la création des verrières de l’église Notre-Dame-du-Château. Henri Guérin est un maître verrier de renom, peintre et cartonnier de tapisseries. L’exposition programmée dans l’église Notre-Dame du Château de Felletin, permettra de mettre en valeur les différents moyens d’expression explorés par l’artiste : le vitrail, la tapisserie ainsi que son travail graphique et pictural. Initiée par Felletin Patrimoine Environnement, l’exposition s’organise en partenariat avec l’association Henri Guérin.

Une vingtaine de tapisseries dialogueront avec les 13 verrières créées entre 1973 et 1986. Des œuvres graphiques et picturales (dessins à l’encre de Chine, lavis d’encre et gouaches) complèteront la palette des créations de l’artiste..

2023-07-07 fin : 2023-10-29 . .

Eglise Notre-Dame-du-Château Rue du château

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Felletin Patrimoine Environnement is staging a new exhibition dedicated to Henri Guérin, to mark the 50th anniversary of the start of the stained glass windows in the Notre-Dame-du-Château church. Henri Guérin was a renowned master glassmaker, painter and tapestry cartonnier. The exhibition at Felletin?s Notre-Dame-du-Château church will showcase the artist?s various means of expression: stained glass, tapestry and his graphic and pictorial work. Initiated by Felletin Patrimoine Environnement, the exhibition is organized in partnership with the Henri Guérin association.

Some 20 tapestries will be displayed alongside the 13 stained-glass windows created between 1973 and 1986. Graphic and pictorial works (Indian ink drawings, ink washes and gouaches) will complete the palette of the artist?s creations.

Felletin Patrimoine Environnement organiza una nueva exposición dedicada a Henri Guérin con motivo del 50 aniversario del inicio de la creación de las vidrieras de la iglesia de Notre-Dame-du-Château. Henri Guérin fue un célebre maestro vidriero, pintor y cartonero de tapices. La exposición en la iglesia de Notre-Dame du Château de Felletin mostrará los distintos medios de expresión del artista: vidrieras, tapices y su obra gráfica y pictórica. Iniciada por Felletin Patrimoine Environnement, la exposición se organiza en colaboración con la Asociación Henri Guérin.

Una veintena de tapices se expondrán junto a las 13 vidrieras creadas entre 1973 y 1986. Obras gráficas y pictóricas (dibujos en tinta china, aguadas y gouaches) completarán la paleta de creaciones del artista.

Felletin Patrimoine Environnement bietet eine neue Ausstellung zu Henri Guérin anlässlich des 50. Jahrestags des Beginns der Glasmalerei in der Kirche Notre-Dame-du-Château. Henri Guérin war ein bekannter Glasbläsermeister, Maler und Kartonnier von Wandteppichen. Die Ausstellung in der Kirche Notre-Dame du Château in Felletin zeigt die verschiedenen Ausdrucksformen des Künstlers: Glasmalerei, Wandteppiche sowie seine grafischen und malerischen Arbeiten. Die Ausstellung wurde von Felletin Patrimoine Environnement initiiert und in Partnerschaft mit dem Verein Henri Guérin organisiert.

Etwa zwanzig Wandteppiche treten in einen Dialog mit den 13 Glasfenstern, die zwischen 1973 und 1986 entstanden sind. Grafische und malerische Werke (Tuschzeichnungen, Tuschezeichnungen und Gouachen) vervollständigen die Palette der Werke des Künstlers.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Aubusson-Felletin