Concert » Les Echappées Musicales » Eglise Notre Dame du Bon Secours Le Verdon-sur-Mer, 24 juillet 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Concert « Cordes à la pointe »

Un concert mettant à l’honneur les instruments à cordes des Echappées, dans un magnifique programme allant de Mozart à Bartok en passant par Dvorak…

www.lesechappeesmusicales.fr.

Eglise Notre Dame du Bon Secours

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Strings to the Point » concert

A concert featuring Echappées’ string instruments, in a magnificent program ranging from Mozart to Bartok and Dvorak…

Concierto « Cuerdas al punto

Un concierto con los instrumentos de cuerda de Les Echappées, en un magnífico programa que va de Mozart a Bartok y Dvorak…

Konzert « Streicher an der Spitze »

Ein Konzert, das die Streichinstrumente der Echappées in den Mittelpunkt stellt, in einem wunderbaren Programm, das von Mozart über Dvorak bis Bartok reicht…

