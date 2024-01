Retraite spirituelle annuelle Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris, lundi 8 janvier 2024.

Retraite spirituelle annuelle Prions pour les frères de Saint-Vincent ! 8 – 12 janvier Église Notre-Dame du Bon Conseil

Le Frère Rémi et le Père Franck partent pour la semaine pour leur retraite spirituelle annuelle. Ils se confient à vos prières et vous assurent des leurs à toutes vos intentions.

Durant cette semaine, les horaires des messes seront les suivants :

– lundi : messe à 19h

– mardi, mercredi et jeudi : messes à 9h et 19h

– vendredi : messe à 19h

– samedi : messes à 9h et 18h30

Église Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France

