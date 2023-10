Réunion du Conseil Paroissial Pastoral Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’Évènement: Paris Réunion du Conseil Paroissial Pastoral Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris, 18 octobre 2023, Paris. Réunion du Conseil Paroissial Pastoral Mercredi 18 octobre, 19h40 Église Notre-Dame du Bon Conseil « La paroisse offre un exemple remarquable de vie communautaire car elle rassemble dans l’unité toutes les diversités qui se trouvent en elle… Que les laïcs prennent l’habitude de travailler dans la paroisse en étroite union avec les prêtres, d’apporter à la communauté leurs propres problèmes, ceux du monde et les questions qui concernent la salut des hommes, pour les examiner et les résoudre en tenant compte de l’avis de tous » (Jean-Paul II, texte sur l’Apostolat des laïcs) Église Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T19:40:00+02:00 – 2023-10-18T20:40:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

