Solennité de Saint Vincent de Paul, patron principal de la congrégation des Religieux de saint Vincent de Paul Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’Évènement: Paris Solennité de Saint Vincent de Paul, patron principal de la congrégation des Religieux de saint Vincent de Paul Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris, 27 septembre 2023, Paris. Solennité de Saint Vincent de Paul, patron principal de la congrégation des Religieux de saint Vincent de Paul Mercredi 27 septembre, 09h00, 19h00 Église Notre-Dame du Bon Conseil Église Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T09:00:00+02:00 – 2023-09-27T10:00:00+02:00

2023-09-27T19:00:00+02:00 – 2023-09-27T20:00:00+02:00 info Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame du Bon Conseil Adresse 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris latitude longitude 48.894928;2.350324

Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/