30 ans d’ordination sacerdotale du Père Franck Zeuschner Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris 30 ans d’ordination sacerdotale du Père Franck Zeuschner Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris, 12 juin 2023, Paris. 30 ans d’ordination sacerdotale du Père Franck Zeuschner Lundi 12 juin, 19h00 Église Notre-Dame du Bon Conseil Je serai très heureux de célébrer cet événement avec vous et me recommander à vos prières. Nous prierons pour les vocations. Pour l’organisation de ce buffet merci de contacter Manuela Pam (06 75 11 54 89) ou Frédérique Farthouat (06 70 98 00 69) Église Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

