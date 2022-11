Deuxième dimanche de l’Avent Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Deuxième dimanche de l’Avent Église Notre-Dame du Bon Conseil, 4 décembre 2022, Paris. Deuxième dimanche de l’Avent Dimanche 4 décembre, 09h30 Église Notre-Dame du Bon Conseil Poursuivons notre préparation vers Noël Église Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Paris 75018 Paris Île-de-France 9h25 Première séance de préparation pour les enfants et les jeunes (accompagnés de leurs parents) qui souhaitent recevoir le baptême ou faire leur profession de foi solennelle, suivie de la messe. Quête au profit de l’Association Clément Myionnet à la sortie de la messe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T09:30:00+01:00

2022-12-04T11:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame du Bon Conseil Adresse 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Ville Paris lieuville Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Departement Paris

Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Deuxième dimanche de l’Avent Église Notre-Dame du Bon Conseil 2022-12-04 was last modified: by Deuxième dimanche de l’Avent Église Notre-Dame du Bon Conseil Église Notre-Dame du Bon Conseil 4 décembre 2022 Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Paris

Paris Paris