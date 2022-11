Premier dimanche de l’Avent Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Premier dimanche de l’Avent Église Notre-Dame du Bon Conseil, 27 novembre 2022, Paris. Premier dimanche de l’Avent Dimanche 27 novembre, 10h30 Église Notre-Dame du Bon Conseil Quête au profit de l’œuvre des Chantiers du Cardinal handicap visuel;handicap moteur;handicap psychique vi;mi;pi Église Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Paris 75018 Paris Île-de-France L’œuvre des Chantiers du Cardinal restaure et construit des églises en Ile de France. Merci de votre soutien !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T10:30:00+01:00

2022-11-27T11:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame du Bon Conseil Adresse 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Ville Paris lieuville Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Departement Paris

Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Premier dimanche de l’Avent Église Notre-Dame du Bon Conseil 2022-11-27 was last modified: by Premier dimanche de l’Avent Église Notre-Dame du Bon Conseil Église Notre-Dame du Bon Conseil 27 novembre 2022 Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Paris

Paris Paris