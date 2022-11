Messes pour les veuves (et les veufs) leurs conjoints et leurs enfants Église Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Messes pour les veuves (et les veufs) leurs conjoints et leurs enfants Église Notre-Dame du Bon Conseil, 24 novembre 2022, Paris. Messes pour les veuves (et les veufs) leurs conjoints et leurs enfants Jeudi 24 novembre, 19h00 Église Notre-Dame du Bon Conseil suivie d’un verre de l’amitié Église Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Paris 75018 Paris Île-de-France Messes pour les veuves (et les veufs) leurs conjoints et leurs enfants. Venons nombreux pour partager avec eux notre espérance en la résurrection.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T19:00:00+01:00

2022-11-24T20:00:00+01:00

