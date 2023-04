Visite libre de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame, 16 septembre 2023, Douville-en-Auge.

Visite de l’église Notre Dame de Douville en Auge du XIIe et XIIIe siècle avec sa tour carrée du XVIe siècle et du grand rétable peint du XVIIIe.

Visite de la croix du cimetière du XIVe siècle classée monument historique.Elle porte le Christ en croix sur une face et la Vierge couronnée sur l’autre face.

En sortant de l’église vous pourrez observer l’if du cimetière vieux de 5 ou 6 siècles, arbre du renouveau et de l’espérence.

Eglise Notre-Dame 14430 Douville-en-Auge Douville-en-Auge 14430 Calvados Normandie Présence de parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Association Saint Blaise