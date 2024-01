AMAURY VASSILI EGLISE NOTRE DAME Doullens, samedi 20 avril 2024.

Amaury VASSILI, ce véritable performer aux capacités vocales exceptionnelles, qui poursuit sa tournée acoustique : UN PIANO ET MA VOIX, durant laquelle il interprète un récital d’airs du répertoire lyrique, de variété noble italienne ainsi que les grands tubes des artistes populaires lors d’un spectacle BEST OF.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

EGLISE NOTRE DAME RUE DE L’EGLISE 80600 Doullens 80