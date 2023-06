Église Notre-Dame, Notre-Dame-d’Oé (37) Eglise Notre-Dame-d’Oé Notre-Dame-d’Oé Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Église Notre-Dame, Notre-Dame-d'Oé (37)
Samedi 1 juillet, 21h00
Entrée libre
Après mot d'accueil, quelques chants,suivis d'un diaporama sur l'historique de l'église dont les vitraux.

Cheminement autour des vitraux

Cheminement autour des vitraux
Mise en lumière…et chants.
Eglise Notre-Dame-d'Oé
Rue du Vieux Bourg, 37390 Notre-Dame-d'Oé
Notre-Dame-d'Oé
37390
Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

2023-07-01T21:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

