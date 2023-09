Parcours-Spectacle « La légende de Saint-Eugène » Église Notre-Dame Deuil-la-Barre, 17 septembre 2023, Deuil-la-Barre.

Parcours-Spectacle « La légende de Saint-Eugène » Dimanche 17 septembre, 14h30 Église Notre-Dame Gratuit

C’est l’aboutissement d’un travail collectif d’une année réalisé par Deuillois, association notamment « Léonardo et compagnie » et commerçants. Ils ont créé les costumes et décors ainsi que la chorégraphie autour d’un exceptionnel travail d’équipe, au sien des structures municipales (Maison des Associations, Salle des fêtes et Maison des Arts…) Venez nombreux suivre ce parcours-spectacle qui vous permettra une immersion à travers les siècles de l’incroyable légende de Saint Eugène.

14h30 et 17h : Départ devant la Mairie / Durée 1h30 / Gratuit

Église Notre-Dame Place Victimes-du-V2 95170 Deuil-la-Barre Deuil-la-Barre 95170 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Ville de Deuil-La Barre