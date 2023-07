Concert « DUO VIOLON » Les amis d’ Osmonde à L’église Notre Dame d’Estrées Eglise Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, 15 juillet 2023, Notre-Dame-d'Estrées-Corbon.

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon,Calvados

Concert « DUO VIOLON » par l’association les amis d’Osmonde à L’église Notre Dame d’Estrées le Samedi 15 Juillet à 16h30 , organisé par l’APEPA entrée libre. Ouevres de Bartok, Choron, Bach, Leclair et arrangements divers.Suzie RICHARD et Johanna Groc Violon..

2023-07-15 16:30:00

Eglise Notre Dame d’Estrées

Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie



Concert « DUO VIOLON » by the association les amis d’Osmonde at Notre Dame d’Estrées church on Saturday July 15 at 4:30 pm, organized by APEPA, free admission. Works by Bartok, Choron, Bach, Leclair and various arrangements.Suzie RICHARD and Johanna Groc Violin.

Concierto « DUO VIOLON » de la asociación les amis d’Osmonde en la iglesia Notre Dame d’Estrées el sábado 15 de julio a las 16:30 h, organizado por la APEPA, entrada libre. Obras de Bartok, Choron, Bach, Leclair y arreglos varios.Suzie RICHARD y Johanna Groc Violín.

Konzert « DUO VIOLON » durch den Verein les amis d’Osmonde in der Kirche Notre Dame d’Estrées am Samstag, den 15. Juli um 16:30 Uhr, organisiert durch die APEPA freier Eintritt. Werke von Bartok, Choron, Bach, Leclair und verschiedene Arrangements.Suzie RICHARD und Johanna Groc Violine.

