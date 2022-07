Moment musical par la chorale « L’Aubade de Troyes » à l’église Notre-Dame-des-Trévois Église Notre-Dame-des-Trévois Troyes Catégories d’évènement: Aube

Moment musical par la chorale « L’Aubade de Troyes » à l’église Notre-Dame-des-Trévois Église Notre-Dame-des-Trévois, 17 septembre 2022, Troyes. Moment musical par la chorale « L’Aubade de Troyes » à l’église Notre-Dame-des-Trévois Samedi 17 septembre, 19h00 Église Notre-Dame-des-Trévois

Gratuit. Sans inscription

Une prestation de grande qualité, des grands auteurs de la Renaissance aux chants contemporains, du profane au sacré, sans oublier le folklore d’ici et d’ailleurs. handicap moteur mi Église Notre-Dame-des-Trévois 83 boulevard Jules Guesde, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

06 72 79 52 06 http://www.notredamedestrevois.com Cet édifice religieux, construit dans le premier tiers du XXe siècle de 1931 à 1934, se situe dans l’ancien quartier ouvrier des filatures de Troyes. Pour construire ce lieu de culte, il a été fait appel au moine architecte Dom Paul Bellot qui a su mélanger béton et briques polychromes d’une façon harmonieuse en s’inspirant de l’architecture et des couleurs mauresques. Le cachet de l’église tient dans la recherche d’une élégante marqueterie rappelant le style mauresque. De larges voûtes blanches en forme de mitre se succèdent au gré des arcades aux couleurs sobres. Dans la nef et les absidioles, dans les bas-côtés, sur les piliers, les gris et les beiges, les bruns et les ocres déploient toutes leurs nuances, pour créer une église atypique, qui rappelle un peu le style byzantin. Il s’agit, d’ailleurs, de la seule église troyenne de ce type comportant des mosaïques de style byzantin. Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 2001.

