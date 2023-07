Visite libre de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Garlan Catégories d’Évènement: Finistère

Garlan Visite libre de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Garlan, 17 septembre 2023, Garlan. Visite libre de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Dimanche 17 septembre, 08h00 Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Entrée libre. Libre accès à l’église Notre-Dame de Garlan, également appelée Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de Saint Eloy, datant du XVIIe siècle. Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs All. du Val Vert, 29610, Garlan Garlan 29610 Finistère Bretagne https://garlan.fr/decouvrir-garlan/histoire-patrimoines/ L’église a été rebâtie de 1877 à 1879 selon les plans de l’architecte brestois Ernest Le Guerrannic et fut consacrée le 26 août 1879. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

