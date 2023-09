Visite libre Église Notre-Dame-des-Rottes Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Visite libre Église Notre-Dame-des-Rottes Vendôme, 14 octobre 2023, Vendôme. Visite libre 14 et 15 octobre Église Notre-Dame-des-Rottes Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Rottes. Église Notre-Dame-des-Rottes 4 rue Pierre-Curie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Église en béton, nef circulaire par Michel Marconnet. Mobilier réalisé par Louis Leygue (1905-1992), labellisée « Architecture contemporaine remarquable » par la Ministère de la culture. A l’angle de l’avenue Clemenceau et de la rue Pierre-Curie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T13:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00 © Hôtel de ville de Vendôme Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Église Notre-Dame-des-Rottes Adresse 4 rue Pierre-Curie, 41100 Vendôme Ville Vendôme Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Église Notre-Dame-des-Rottes Vendôme latitude longitude 47.807258;1.066127

Église Notre-Dame-des-Rottes Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/