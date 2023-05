Église Notre-Dame-des-Pins, Lège-Cap-Ferret (33) Eglise Notre-Dame des Pins, 30 juin 2023, Lège-Cap-Ferret.

Église Notre-Dame-des-Pins, Lège-Cap-Ferret (33) Vendredi 30 juin, 20h00 Eglise Notre-Dame des Pins Soirée gratuite. Entrée libre.

Au programme de cette soirée :

– 20h Découverte de l’architecture et des symboles de l’église

– Exposition sur les reliques de Thérèse et de ses parents Louis et Zélie Martin ainsi qu’une exposition sur les activités de la communauté paroissiale.

– De 20h30 à 22h00 : soirée « Thérèse », avec lecture de ses écrits et intermèdes musicaux mis en musique par Frère Pierre Eliane de l’Ordre des Carmes déchaux.

– De 22h00 à 23h00 : clôture de soirée par un temps d’adoration du Saint-Sacrement et méditations alternées de chants.

Eglise Notre-Dame des Pins 9 rue des Bruyères 33950 LEGE CAP FERRET Lège-Cap-Ferret 33950 Le Petit Piquey Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « secretaire@catholegeares.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 70 48 05 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00

