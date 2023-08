Les insectes un patrimoine « vivant » à Espondeilhan Église Notre-Dame-des-Pins Espondeilhan, 16 septembre 2023, Espondeilhan.

Les insectes un patrimoine « vivant » à Espondeilhan Samedi 16 septembre, 09h30 Église Notre-Dame-des-Pins Gratuit. Sur inscription.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la LPO Occitanie et le Foyer rural d’Espondeilhan vous proposent une sortie pour découvrir les insectes de la commune. Prédateurs, pollinisateurs, herbivores colorés… un patrimoine « vivant » s’offre à nous !

Église Notre-Dame-des-Pins Rue Notre-Dame-des-Pins, 34290 Espondeilhan Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie 06 87 18 28 36 [{« type »: « email », « value »: « ecosysteme.espondeilhan@gmail.com »}] Cette chapelle fut construite en deux campagnes au XIIe puis au XIIIe siècle à l’emplacement de la villa médiévale Ad Pinis. L’ensemble a été surélevé et fortifié au XIVe siècle.

L’église Notre-Dame-des-Pins est aujourd’hui classée au titre des Monuments historiques. Parking à coté de l’église et parking de la mairie / école à 200 m.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©LPO Occitanie