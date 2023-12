Braderie solidaire à l’église Notre-Dame-des-Pauvres Eglise Notre-Dame des Pauvres Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Braderie solidaire à l’église Notre-Dame-des-Pauvres Eglise Notre-Dame des Pauvres Issy-les-Moulineaux, 26 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux. Braderie solidaire à l’église Notre-Dame-des-Pauvres 26 et 27 janvier 2024 Eglise Notre-Dame des Pauvres Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T10:30:00+01:00 – 2024-01-26T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T15:00:00+01:00 La braderie aura lieu pendant 2 jours dans la cour et dans les locaux de la paroisse Notre Dame des Pauvres.

Vêtements (homme, femme, enfant) linge de maison, chaussures, sacs … Venez nombreux dénicher de belles pièces ! Contact :

notredamedespauvres@free.fr

paroisses-issy.com

Facebook :Issy.Catho Eglise Notre-Dame des Pauvres 27 Boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.paroisses-issy.com [{« link »: « mailto:notredamedespauvres@free.fr »}] braderie vêtements Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Code postal 92130 Lieu Eglise Notre-Dame des Pauvres Adresse 27 Boulevard Gallieni, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Eglise Notre-Dame des Pauvres Issy-les-Moulineaux Latitude 48.827298 Longitude 2.267834 latitude longitude 48.827298;2.267834

Eglise Notre-Dame des Pauvres Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/