Cet évènement est passé Fête de l’Immaculée conception Église Notre-Dame des Otages Paris Catégorie d’Évènement: Paris Fête de l’Immaculée conception Église Notre-Dame des Otages Paris, 8 décembre 2023 18:00, Paris. Fête de l’Immaculée conception Vendredi 8 décembre, 19h00 Église Notre-Dame des Otages Les messes de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie le 8 décembre sont aux horaires habituels (8h et 12h15). Nous sommes tous également invités à participer à la procession mariale qui aura lieu le soir entre l’église Notre Dame de Lourdes et la nôtre. Église Notre-Dame des Otages 81 rue Haxo Paris 75020 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

