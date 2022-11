Atelier sablés de Noël Église Notre-Dame des Otages Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier sablés de Noël Église Notre-Dame des Otages, 11 décembre 2022, Paris. Atelier sablés de Noël Dimanche 11 décembre, 12h00 Église Notre-Dame des Otages Dimanche 11 décembre après la messe Église Notre-Dame des Otages 81 rue Haxo Paris 75020 Paris Île-de-France Vous avez toujours rêvé de réaliser vos propres sablés de Noël ?

Alors venez apprendre à le faire à la paroisse ! Nous vous

proposons un après-midi cuisine, après la messe de 11h le

dimanche 11 décembre : repas partagé puis atelier sablés de Noël.

Chacun amène ses ingrédients

