Soirée Effata : la Vierge Marie notre mère Église Notre-Dame des Otages Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée Effata : la Vierge Marie notre mère Église Notre-Dame des Otages, 9 décembre 2022, Paris. Soirée Effata : la Vierge Marie notre mère Vendredi 9 décembre, 20h00 Église Notre-Dame des Otages Vendredi 9 décembre à 20h Église Notre-Dame des Otages 81 rue Haxo Paris 75020 Paris Île-de-France Effata veut dire « ouvre-toi ! » dans la langue de Jésus. Ouvrez

votre cœur au Christ par Marie, avec tous les frères et les sœurs de

notre paroisse. Veillée mariale, louange, adoration, intercession,

prières de délivrance et de guérison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T20:00:00+01:00

2022-12-09T21:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame des Otages Adresse 81 rue Haxo Ville Paris lieuville Église Notre-Dame des Otages Paris Departement Paris

Église Notre-Dame des Otages Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée Effata : la Vierge Marie notre mère Église Notre-Dame des Otages 2022-12-09 was last modified: by Soirée Effata : la Vierge Marie notre mère Église Notre-Dame des Otages Église Notre-Dame des Otages 9 décembre 2022 Église Notre-Dame des Otages Paris Paris

Paris Paris