Dieu s’est incarné Église Notre-Dame des Otages, 6 décembre 2022, Paris. Dieu s’est incarné Mardi 6 décembre, 20h00 Église Notre-Dame des Otages Mardi 6 décembre à 20h Église Notre-Dame des Otages 81 rue Haxo Paris 75020 Paris Île-de-France Il ne suffit pas de dire que Dieu est unique pour partager notre foi, nous croyons que Jésus est « l’Emmanuel, » qui se traduit « Dieu avec nous. » Pour nous sauver, la deuxième personne de la Trinité vient prendre notre nature.

Nous méditerons ensemble sur le mystère de l’Incarnation avec le père Mayor le mardi 6 décembre à 20h.

