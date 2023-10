Concert de la chorale Crèche N’Do Eglise Notre-Dame-des-Neiges La Crèche, 19 novembre 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Concert de la chorale Crèche N’Do

« Balade en novembre », comportant des chants sacrés, contemporains, du monde et populaires, en français ou langues étrangères, dirigé par Hana Kozlova.

Tout public.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:30:00. EUR.

Eglise Notre-Dame-des-Neiges

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Crèche N’Do choir

« Balade en novembre », featuring sacred, contemporary, world and popular songs, in French or foreign languages, directed by Hana Kozlova.

All audiences

Concierto del coro Crèche N’Do

« Balade en novembre », con canciones sacras, contemporáneas, del mundo y populares en francés y lenguas extranjeras, dirigido por Hana Kozlova.

Todos los públicos

Konzert des Chors Crèche N’Do

« Balade en novembre » mit geistlichen, zeitgenössischen, weltlichen und volkstümlichen Liedern auf Französisch oder in Fremdsprachen, geleitet von Hana Kozlova.

Alle Altersgruppen

