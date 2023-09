Cet évènement est passé Visites commentées de l’église Notre-Dame des Neiges et présentation des vitraux d’Arcabas (station touristique de l’Alpe d’Huez) Eglise Notre-Dame des Neiges Huez Catégories d’Évènement: Huez

Isère Visites commentées de l’église Notre-Dame des Neiges et présentation des vitraux d’Arcabas (station touristique de l’Alpe d’Huez) Eglise Notre-Dame des Neiges Huez, 17 septembre 2023, Huez. Visites commentées de l’église Notre-Dame des Neiges et présentation des vitraux d’Arcabas (station touristique de l’Alpe d’Huez) Dimanche 17 septembre, 10h30, 15h00 Eglise Notre-Dame des Neiges Marie-Térèse CLEAU (association gestionnaire de Notre-Dame des Neiges) invite les visiteurs à porter un regard nouveau sur ce patrimoine contemporain (église inaugurée le 6 décembre 1969) et cet édifice cultuel et culturel remarquable de part son architecture (murs en béton), son mobilier (autel, orgue en forme de main ouverte) et sa décoration (les vitraux d’Arcabas, artiste mondialement connu, sont exceptionnels de couleurs et significations). Eglise Notre-Dame des Neiges 77, chemin de la Chapelle – 38750 Alpe d’Huez Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 57 88 54 http://www.notredamedesneiges-alpedhuez.asso.fr/ Une petite chapelle, construite en 1940, plantée au centre de l’Alpe d’Huez, était consacrée au culte marial. Trop petite pour accueillir les nombreux touristes des Jeux olympiques de 1968, le curé Jaap Reuten, Hollandais, imagine le projet d’une nouvelle église et demande en 1960 à Jean Le Boucher et à l’architecte Jean Marol de faire construire une église en forme de tente (représentant celle du patriarche Abraham). De magnifiques vitraux entourent la nef, de forme ovale, représentant la vie de Jésus-Christ d’après l’évangile de saint Marc, réalisés par l’artiste Arcabas. Parking devant l’église Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

