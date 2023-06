Visite guidée dans ancien quartier minier et de son église, inscrite au titre des Monuments historiques Église Notre-Dame-des-Mines Combes Combes Catégories d’Évènement: Aveyron

Combes Visite guidée dans ancien quartier minier et de son église, inscrite au titre des Monuments historiques Église Notre-Dame-des-Mines Combes, 16 septembre 2023, Combes. Visite guidée dans ancien quartier minier et de son église, inscrite au titre des Monuments historiques Samedi 16 septembre, 10h00 Église Notre-Dame-des-Mines Gratuit. Entrée libre. Départ salle Émile Zola. Pour les Journées européennes du patrimoine, pofitez d’une balade guidée dans le quartier de Combes. Le quartier de Combes est un lieu marqué par l’histoire des exploitations minières qui l’entourent. Le quartier s’est développé entre les mines à ciel ouvert et leur carreau, soit l’ensemble des installations de surface nécessaires à leur fonctionnement. Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église Notre-Dame-des-Mines-de-Combes sera une étape clé de votre visite. Un lieu exceptionnel dont le chœur possède des peintures rendant hommage au dur travail des mineurs. Prenez donc part à une visite atypique dans l’un des recoins méconnus de l’Aveyron. Église Notre-Dame-des-Mines Combes, 12110 Aubin Combes 12110 Aveyron Occitanie http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr L’église remplace, en 1949, la chapelle en bois utilisée depuis 1879 par les mineurs de la mine du Banel. Elle est construite dès 1942, en ciment armé à partir des plans de Salvan et Bayer, architectes de Rodez. En 1951, Gabriel Genies décore tout le chœur avec des fresques évoquant la vie des mineurs, en parallèle de la Passion du Christ. Les vitraux datent de 1967 et ont été réalisés par les moines d’En Calcat. Arrêt de bus à 100 mètres. À Aubin, direction Decazeville. À Cérons, droite direction Combes, Notre-Dame-des-Mines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00 ©ott-decazevillecommunauté Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Combes Autres Lieu Église Notre-Dame-des-Mines Adresse Combes, 12110 Aubin Ville Combes Departement Aveyron Lieu Ville Église Notre-Dame-des-Mines Combes

Église Notre-Dame-des-Mines Combes Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combes/

Visite guidée dans ancien quartier minier et de son église, inscrite au titre des Monuments historiques Église Notre-Dame-des-Mines Combes 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée dans ancien quartier minier et de son église, inscrite au titre des Monuments historiques Église Notre-Dame-des-Mines Combes Église Notre-Dame-des-Mines Combes 16 septembre 2023