Cet évènement est passé Récital à la guitare romantique française et à la guitare classique espagnole. Eglise Notre-Dame-des-Marins Saint-Pierre Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre Récital à la guitare romantique française et à la guitare classique espagnole. Eglise Notre-Dame-des-Marins Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre. Récital à la guitare romantique française et à la guitare classique espagnole. Samedi 16 septembre, 14h00 Eglise Notre-Dame-des-Marins Entrée libre Eric Grellety vous invite à un récital d’oeuvres du XIXe et XXe siècles à la guitare romantique française et à la guitare classique espagnole. Les mots de l’artiste : « La guitare est une boîte magique qui renferme des univers infinis. Celle qui m’accompagne depuis toujours est la guitare classique, instrument intimiste et orchestre en miniature. Et parce que le grand Chopin a dit : [ Rien n’est plus beau qu’une guitare, sauf peut-être deux ! ], je vous propose d’entendre deux guitares jouées à tour de rôle dans un récital mêlant des compositeurs de différentes époques et des pièces tout aussi variées, assemblées en un bouquet de fleurs sauvages. Eglise Notre-Dame-des-Marins Ile aux Marins 97500 SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97500 05.08.41.10.50. Cette église fut édifiée en 1872-1874 et meublée par le Père Gueguen. Les seules modifications apportées sont la destruction de la sacristie dans les années 1930 ainsi qu’une restauration récente. Elle représente un témoin de la vie locale de la période de la Grande Pêche.

Propriété de la commune de Saint-Pierre, l’église est classée au titre des Monuments Historiques depuis le 12 juillet 2011. Navette « Le p’tit gravier » entre Saint-Pierre et l’île-aux-Marins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 Eric Grellety Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Eglise Notre-Dame-des-Marins Adresse Ile aux Marins 97500 SAINT-PIERRE Ville Saint-Pierre Lieu Ville Eglise Notre-Dame-des-Marins Saint-Pierre latitude longitude 46.786576;-56.149018

Eglise Notre-Dame-des-Marins Saint-Pierre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre/